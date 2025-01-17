Алматинцам рассказали, кому можно и нельзя купаться в проруби на Крещение

Крещение, или праздник Богоявления, отмечается 19 января, или 6 января по старому стилю. История праздника уходит корнями к событиям, описанным в Новом Завете. Согласно Евангелию, Иисус пришел к Иоанну Крестителю, чтобы принять крещение. Это событие не только открыло служение Иисуса, но и подтвердило Его божественную природу. Праздник стал отмечаться христианами с первых веков и в IV веке был установлен как официальный праздник в Константинополе.

Где в Алматы можно будет искупаться на Крещение

"В древние века церковь изначально акцентировала внимание на духовной стороне праздника: участии в богослужении, освящении воды и Таинствах. Омовения воспринимались как символ очищения, но не были обязательными. В средневековье церковь терпимо относилась к этому, как к выражению благочестия, напоминая, что главное – это вера и покаяние. Современная церковь благословляет купания, но подчеркивает, что они не заменяют духовной жизни. Главное – молитва, участие в Таинствах и жизнь в святости, а купания остаются добровольным народным обычаем", – пояснил протоиерей Александр Суворов.

Священнослужители напоминают всем желающим испытать себя в ледяной купели, что необходимо учитывать состояние своего здоровья. Лучше не искушать Господа и не окунуться в прорубь, если у вас слабое здоровье. Самое главное – это участие в божественной литургии и молитва во время освящения воды.



Кому не стоит погружаться в прорубь





Медики не рекомендуют погружаться в ледяную прорубь детям до семи лет и людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания. Также не стоит это делать тем, у кого отсутствует какой-либо опыт закаливания, тем, кто чувствует любое недомогание, беременным и пожилым людям.

"Не надо окунаться людям с гипертонией или аритмией, так как резкое охлаждение может привести к спазму сосудов, увеличению нагрузки на сердце и повышенному риску инфаркта или инсульта. Ни в коем случае не употребляйте алкоголь перед купанием, так как он может снижать чувствительность организма к холоду и увеличивать риск переохлаждения", – рассказала врач-кардиохирург Жанар Нурбай.

Купание в проруби в этот день символизирует очищение и духовное обновление. Люди погружаются в ледяную воду, что воспринимается как испытание веры.

Врачи отмечают, что резкое погружение является стрессом для организма и несет повышенную нагрузку. Даже молодым и здоровым людям желательно провести подготовку и начинать закаливание хотя бы за неделю до Крещения.





Как правильно окунаться в прорубь

Если вы все же решились окунуться в прорубь, то нужно помнить об элементарных правилах безопасности.

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"Важно подготовить организм. Перед погружением сделайте разминку, чтобы активировать кровообращение, и не задерживайтесь в воде более 5 секунд. Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед погружением, чтобы избежать осложнений", – посоветовала врач- кардиохирург Жанар Нурбай.

Также врачи рекомендуют погружаться в воду по шею, чтобы избежать спазма сосудов головного мозга. Стоит помнить, что организм должен остывать постепенно, поэтому до подхода к проруби оставайтесь в обуви, нанесите на тело жир, крем или масло.

Как хранить и пользоваться святой водой

Считается, что вода, освященная в день Крещения Господня, приобретает особую благодать. Хранить ее можно долгое время, и она не портится.

"Крещенская вода напоминает нам о Крещении Христа в реке Иордан. Святую воду пьют с благоговением, натощак, обычно утром. Перед этим читают молитву: "Господи Боже мой, да будет дар Твой святой, святая вода, во оставление грехов моих, во просвещение ума моего, в здравие души и тела моего. Аминь", – рассказал протоиерей Александр Суворов.

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Хранить святую воду следует в чистой и закрытой емкости рядом с иконами. Водой можно кропить дом, а во время болезни можно умываться или пить ее для укрепления духовных и телесных сил.