Алматинцам рассказали, кому можно и нельзя купаться в проруби на Крещение
Крещение, или праздник Богоявления, отмечается 19 января, или 6 января по старому стилю. История праздника уходит корнями к событиям, описанным в Новом Завете. Согласно Евангелию, Иисус пришел к Иоанну Крестителю, чтобы принять крещение. Это событие не только открыло служение Иисуса, но и подтвердило Его божественную природу. Праздник стал отмечаться христианами с первых веков и в IV веке был установлен как официальный праздник в Константинополе.
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"В древние века церковь изначально акцентировала внимание на духовной стороне праздника: участии в богослужении, освящении воды и Таинствах. Омовения воспринимались как символ очищения, но не были обязательными. В средневековье церковь терпимо относилась к этому, как к выражению благочестия, напоминая, что главное – это вера и покаяние. Современная церковь благословляет купания, но подчеркивает, что они не заменяют духовной жизни. Главное – молитва, участие в Таинствах и жизнь в святости, а купания остаются добровольным народным обычаем", – пояснил протоиерей Александр Суворов.
Кому не стоит погружаться в прорубь
"Не надо окунаться людям с гипертонией или аритмией, так как резкое охлаждение может привести к спазму сосудов, увеличению нагрузки на сердце и повышенному риску инфаркта или инсульта. Ни в коем случае не употребляйте алкоголь перед купанием, так как он может снижать чувствительность организма к холоду и увеличивать риск переохлаждения", – рассказала врач-кардиохирург Жанар Нурбай.
Врачи отмечают, что резкое погружение является стрессом для организма и несет повышенную нагрузку. Даже молодым и здоровым людям желательно провести подготовку и начинать закаливание хотя бы за неделю до Крещения.
Как правильно окунаться в прорубь
Если вы все же решились окунуться в прорубь, то нужно помнить об элементарных правилах безопасности.
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"Важно подготовить организм. Перед погружением сделайте разминку, чтобы активировать кровообращение, и не задерживайтесь в воде более 5 секунд. Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед погружением, чтобы избежать осложнений", – посоветовала врач- кардиохирург Жанар Нурбай.
Также врачи рекомендуют погружаться в воду по шею, чтобы избежать спазма сосудов головного мозга. Стоит помнить, что организм должен остывать постепенно, поэтому до подхода к проруби оставайтесь в обуви, нанесите на тело жир, крем или масло.
Как хранить и пользоваться святой водой
Считается, что вода, освященная в день Крещения Господня, приобретает особую благодать. Хранить ее можно долгое время, и она не портится.
"Крещенская вода напоминает нам о Крещении Христа в реке Иордан. Святую воду пьют с благоговением, натощак, обычно утром. Перед этим читают молитву: "Господи Боже мой, да будет дар Твой святой, святая вода, во оставление грехов моих, во просвещение ума моего, в здравие души и тела моего. Аминь", – рассказал протоиерей Александр Суворов.
Хранить святую воду следует в чистой и закрытой емкости рядом с иконами. Водой можно кропить дом, а во время болезни можно умываться или пить ее для укрепления духовных и телесных сил.