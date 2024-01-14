Смертельное столкновение грузовика с внедорожником произошло в СКО

Фото: ДП СКО

Смертельное ДТП произошло на объездной дороге Петропавловска 13 января 2024 года. Столкнулись Mitsubishi Pajero и грузовик Sinotruk Howo. Удар был такой силы, что от внедорожника осталась груда металла. Скончался 57-летний водитель, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: