Смертельное столкновение грузовика с внедорожником произошло в СКО
Фото: ДП СКО
Смертельное ДТП произошло на объездной дороге Петропавловска 13 января 2024 года. Столкнулись Mitsubishi Pajero и грузовик Sinotruk Howo. Удар был такой силы, что от внедорожника осталась груда металла. Скончался 57-летний водитель, сообщает Zakon.kz.
На объездной дороге в Петропавловске столкнулись автомашина Mitsubishi Pajerо и грузовик Sinotruk Howo, погиб 57-летний мужчина, передает корреспондент агентства Kazinform.
"В результате дорожно-транспортного происшествия 57-летний водитель Mitsubishi Pajero был госпитализирован в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался. 27-летний водитель Sinotruk Howo направлен на медицинское освидетельствование", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции.
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