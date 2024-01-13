Автобус с 17 пассажирами улетел в кювет в Абайской области

Фото: скриншот видео

В Урджарском районе в 35 км от села Маканшы из-за сильного ветра 31-летний водитель коммерческого пассажирского автобуса не справился с рулевым управлением и с 17 пассажирами слетел в кювет, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: