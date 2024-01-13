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Автобус с 17 пассажирами улетел в кювет в Абайской области

полицейский на фоне перевернутого автобуса Фото: скриншот видео
В Урджарском районе в 35 км от села Маканшы из-за сильного ветра 31-летний водитель коммерческого пассажирского автобуса не справился с рулевым управлением и с 17 пассажирами слетел в кювет, сообщает Zakon.kz.

В полиции области сообщили, что автобус следовал из села Кабанбай Батыра в Алматы.

В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу обратились 2 человека.

В настоящее время принимаются меры по вызволению автобуса из кювета.


Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

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