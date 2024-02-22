Грузовик, внедорожник и автобус не поделили дорогу: смертельное ДТП произошло в Астане
Фото: Zakon.kz
22 февраля 2024 года в Астане произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика, автобуса и внедорожника, сообщает Zakon.kz.
Несчастный случай зафиксирован на перекрестке улиц Мухамедханова – Омарова.
"По факту ДТП с участием грузовой автомашины, маршрутного автобуса и внедорожника Toyota Prado возбуждено уголовное дело".Пресс-служба ДП Астаны
Также в ведомстве подчеркнули, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа столичного Департамента полиции.
Фото: Telegram/astanovka98
Трагедии избежать не удалось. В результате массового ДТП скончался пешеход.
Аналогичная авария с участием грузовика произошла днем ранее в Жетысуской области. Тогда легковая машина столкнулась с фурой: водитель погиб на месте.
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