Грузовик, внедорожник и автобус не поделили дорогу: смертельное ДТП произошло в Астане

22 февраля 2024 года в Астане произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика, автобуса и внедорожника, сообщает Zakon.kz.

Несчастный случай зафиксирован на перекрестке улиц Мухамедханова – Омарова.

"По факту ДТП с участием грузовой автомашины, маршрутного автобуса и внедорожника Toyota Prado возбуждено уголовное дело". Пресс-служба ДП Астаны

Также в ведомстве подчеркнули, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа столичного Департамента полиции.

Фото: Telegram/astanovka98

Трагедии избежать не удалось. В результате массового ДТП скончался пешеход.

Аналогичная авария с участием грузовика произошла днем ранее в Жетысуской области. Тогда легковая машина столкнулась с фурой: водитель погиб на месте.