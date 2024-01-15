Лошадь в автомобиле: о самых курьезных случаях скотокрадства рассказали в МВД

Случаев скотокрадства в Казахстане стало меньше. Об этом на брифинге в МВД 15 января сообщил заместитель начальника управления Департамента криминальной полиции Жандос Батырбеков. Он также рассказал, на какие уловки порой идут скотокрады, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жандос Батырбеков отметил, что в Казахстане разведение сельскохозяйственных животных – один из основных источников дохода для сельских жителей. Поэтому скотокрадство – серьезная проблема, но в последние годы случаев кражи скота стало меньше.

"За последние пять лет факты кражи скота сократились на 62,5%, в 2023 году – на 16,3%. В целях обеспечения сохранности сельскохозяйственных животных по инициативе МВД акиматы разработали и утвердили, с учетом особенностей регионов, правила выпаса сельскохозяйственных животных, согласно которым запрещается их бесконтрольный выпас. Установлена административная ответственность за нарушение указанных правил по статье 408 КоАП, которой предусмотрен штраф в размере от 3 до 10 МРП", – отметил спикер.

Максимальное наказание за кражу скота, которое предусмотрено в Уголовном кодексе, – лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. В Казахстане также ужесточили наказание за неоднократность, а также совершение краж с проникновением в помещение, переведя квалифицирующий признак в разряд тяжких преступлений. Это позволило избежать ухода воров от ответственности за счет примирения с потерпевшими и усилить профилактику краж.

В то же время преступники порой идут на различные хитрости, чтобы скрыться от правосудия и спрятать украденных животных.

"Традиционные религиозные праздники и зимний забой скота напрямую не являются мотивом преступления. Скотокрадство происходит, как правило, с целью дальнейшей реализации скота и мясной продукции. В качестве примера можно привести случай, который широко обсуждали в соцсетях: буквально в прошлом году в ВКО преступники похитили лошадь на "Жигулях". Есть случай, когда похищенную лошадь прятали в жилом доме", – рассказал Жандос Батырбеков.

Чтобы пресечь кражи скота и защитить свой скот от преступных посягательств, в МВД рекомендуют:

подписать трехсторонний договор о том, что скот нельзя оставлять без присмотра, между владельцем, акиматом и пастухом;

установить GPS-трекеры для мониторинга племенного поголовья;



маркировать скот.

Это поможет в поиске украденного или потерянного скота, а также при разрешении возможных споров между сторонами.

Ранее в Костанайской области задержали группу лиц, которых подозревают в краже скота на сумму в 18 млн тенге.