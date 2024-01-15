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Застреленный мужчина в Усть-Каменогорске оказался известным спортсменом

Застреленный мужчина в Усть-Каменогорске оказался известным спортсменом Фото: акимат Катон-Карагайского района
В Усть-Каменогорске 13 января на улице в упор расстреляли мужчину, сообщает Zakon.kz.

По информации YK-news.kz, погибший оказался известным спортсменом Эльером Юнусметовым. В последнее время он тренировался в клубе бразильского джиу-джитсу и грэпплинга "Барыс QTT".

Эльер Юнусметов — мастер спорта международного класса по жекпе-жек (ММА); мастер спорта по кикбоксингу; мастер спорта по кудо; обладатель Кубка мира и чемпион Евразии по жекпе-жек; обладатель Гран-при "Битва на Катуни" (Россия).

Первые шаги в спорте он начал в 5-летнем возрасте, первым тренером стал его отец.

По информации родственников, спортсмена похоронят в родном селе.

Ранее в социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, что в мужчину стреляют несколько раз. Сообщается, что мужчина умер на месте происшествия. Позже стало известно, что полицейские задержали подозреваемого. 

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Усть-Каменогорск
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