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Мужчина сгорел в пожаре в Усть-Каменогорске

Мужчина сгорел в пожаре в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 18:26 Фото: МЧС РК
Пожар произошел в квартире пятиэтажного дома в Усть-Каменогорске, погиб мужчина, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, пожар произошел по ул. Бажова на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.

"Площадь пожара составила 13 кв. м. На месте пожара обнаружен погибший житель, 1986 года рождения, с признаками отравления продуктами горения и термическими ожогами. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем", – говорится в сообщении.

Пожар тушили девять человек личного состава и три единицы техники ДЧС.

Ранее сообщалось о другом пожаре. 2 марта в 18:38 подразделения ДЧС города Астаны выехали по адресу: ул. Нажмиденова, дом 39 на возгорание квартиры на четвертом этаже. Из пожара спасены 30 человек, из них 15 детей, эвакуированы 38 человек. 

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