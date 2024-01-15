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Поезд сбил стрелочника в Карагандинской области

Поезд сбил стрелочника в Карагандинской области Фото: instagram.com/АО"Шыбаркуль комир
Стрелочник погиб под колесами поезда на внутренних железнодорожных путях в Карагандинской области, передает Zakon.kz.

АО "Шубаркуль комир" на своей странице в Instagram сообщило, что 15 января 2024 года на внутренних железнодорожных путях произошел несчастный случай, повлекший гибель сотрудника.

"При проведении работ дежурный стрелочного поста попал под движущийся состав порожних вагонов. Коллектив и руководство Шубарколь комир приносит искренние соболезнования и окажет необходимую помощь родным погибшего", – говорится в тексте сообщения. 

Для выяснения причин произошедшего создана специальная комиссия. Начато расследование.

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