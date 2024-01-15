Поезд сбил стрелочника в Карагандинской области

Фото: instagram.com/АО"Шыбаркуль комир

Стрелочник погиб под колесами поезда на внутренних железнодорожных путях в Карагандинской области, передает Zakon.kz.

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