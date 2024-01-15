Автомобиль вспыхнул на дороге в Алматы
Фото: скриншот видео
15 января в Алматы по улице Саина на проезжей части загорелся автомобиль, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДЧС города, горела машина марки ВАЗ-2114 на площади 2 кв. м.
В 18:14 пожар был потушен.
По предварительной оценке специалистов, огонь разгорелся в результате ДТП.
Ранее сообщалось, что автомобиль вспыхнул во время движения по трассе в Абайской области.
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