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Автомобиль вспыхнул на дороге в Алматы

пожар Фото: скриншот видео
15 января в Алматы по улице Саина на проезжей части загорелся автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС города, горела машина марки ВАЗ-2114 на площади 2 кв. м.

В 18:14 пожар был потушен.

По предварительной оценке специалистов, огонь разгорелся в результате ДТП.

Ранее сообщалось, что автомобиль вспыхнул во время движения по трассе в Абайской области.

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