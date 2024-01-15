Более четырех тысяч роз сожгли в аэропорту Караганды и оштрафовали поставщика

В Министерстве сельского хозяйства рассказали, почему в аэропорту Караганды сожгли больше 4 тыс. роз. Оказалось, у цветов выявили западный цветочный трипс, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, цветы, выращенные в Эквадоре, не прошли фитосанитарный контроль, отмечает КТК. Специалисты осмотрели больше 300 тыс. бутонов – и в 4 тыс. роз в итоге обнаружили опасного вредителя, который не подлежит обеззараживанию. Потому суд постановил уничтожить опасные растения, а заодно оштрафовал поставщика на 103 500 тенге.



"Западный цветочный трипс – это так называемый вредитель, который входит в перечень карантинных объектов. А карантинный объект – это вредитель, возбудитель болезни растений или сорняк, который может принести вред растениям и растительной продукции в целом. Представляете, какая огромная работа – каждый из них проверять, в лаборатории проводить". Пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства РК Дамир Егизбаев

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