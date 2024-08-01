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15 тысяч цветов из Турции сожгли в Астане

15 тысяч цветов из Турции сожгли в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 16:43 Фото: Минсельхоз
В аэропорту Астаны выявили партию цветов, зараженную западным цветочным трипсом, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 августа сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.

"В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля и надзора в ФКП "Международный аэропорт" города Астаны инспекторами Комитета государственной инспекции была выявлена партия из Турции, зараженная карантинным объектом – западным цветочным трипсом", – сказано в распространенном сообщении.

15 000 цветов изъяли и по решению суда уничтожили путем сжигания.

15 тысяч цветов из Турции сожгли в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 16:43

Фото: Минсельхоз

Западный цветочный трипс – это карантинный вредитель, длиной около 1 миллиметра, который преимущественно обитает в тепличных условиях, поскольку там для него наиболее благоприятная среда существования. Один из опаснейших вредителей культурных растений, а также переносчик вирусных заболеваний растений.

В июне 2024 года сообщалось, что в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана ввезли опасные помидоры.

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