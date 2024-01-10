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Жители Темиртау остались без воды, света и тепла из-за бурана

Жители Темиртау остались без воды, света и тепла из-за бурана Фото: pexels
В Темиртау из-за сильной метели и ветра часть жителей осталась без коммуникаций. У многих горожан в домах пропали электричество, тепло и водоснабжение, сообщает Zakon.kz.

В городском акимате сообщили, что над устранением аварий уже работают бригады, пишет ekaraganda.kz.

Вечером 10 января из-за шквального ветра и метели в Темиртау произошли обрывы нескольких участков высоковольтных линий электропередач. Ремонтные бригады работают над устранением обрывов, однако погодные условия препятствуют оперативному восстановлению.

Для жителей восточной части города холодная вода подается на пониженном гидравлическом режиме. Насосные станции цеха водоснабжения АО "Qarmet" в данный момент восстанавливают штатный режим работы.

Из-за короткого замыкания в сети электроснабжения котлоагрегаты ТЭЦ-2 переподключены и поставлены в растопку, после чего последовательно будут включены в сеть.

Под руководством акима города развернут оперативный штаб, ситуация на контроле.

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Лариса Черненко
Карагандинская область Темиртау
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