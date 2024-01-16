Спецоперация в Алматы: задержали "оптовиков" синтетических наркотиков

В Алматы в ходе спецоперации задержали "оптовиков" и розничных реализаторов синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Полицейские установили, что они работали в парах.

Несколько дней назад были задержаны 27 и 29-летние алмаатинцы, у которых было изъято 36 свертков с мефедроном.





"В ходе специальных мероприятий установлено, что наркотики молодые люди приобретали у постоянных поставщиков. Эти люди, как выяснилось, "работали" лишь с проверенными реализаторами. В холодильнике в арендованном жилище у подозреваемых обнаружили 745 свертков с порошкообразным веществом, общий вес которого составил около 2 кг", – сказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Задержанные сообщили, что оптовую партию наркотиков, получали на территории населенных пунктов в Алматинской области. Крупные наркозакладки фигуранты прятали в кофейных стаканах

Их взяли под стражу.

Ранее в Алматы ликвидировали преступную группу, участники которой длительное время занимались сбытом элитного наркотика "Кокаин".