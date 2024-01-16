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Законодательство РК

Антикор раскрыл подробности задержания главы Центра занятости Шымкента

Антикор раскрыл подробности задержания главы Центра занятости Шымкента Фото: Антикор, Instagram/shagdat.asset, коллаж Zakon.kz
Агентство РК по противодействию коррупции сегодня, 16 января 2024 года, раскрыло подробности задержания руководителя КГУ "Центр трудовой мобильности Шымкента" Асета Шагадата, сообщает Zakon.kz

Досудебное расследование в отношении руководителя КГУ "Центр трудовой мобильности Шымкента" проводится Антикоррупционной службой по Шымкенту.

"Он подозревается в получении взятки в сумме 200 тыс. тенге через посредника за общее покровительство при осуществлении мониторинга целевого использования грантов в рамках национального проекта "Бастау Бизнес 2023 года". С санкции суда подозреваемый взят под стражу", – говорится в сообщении Антикора.

В агентстве отметили, что следствие продолжается.

"Согласно ст. 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит", – пояснили в Антикоррупционной службе.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

"Если Вы столкнулись с коррупцией, незамедлительно сообщайте и присылайте фото/видео в наш бот @antikorkz_bot или по номеру "1424", – добавили в Антикоре.

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15 января 2024 года стало известно, что Антикоррупционной службой задержан руководитель Центра занятости Шымкента Асет Шагадат. В ведомстве подтвердили задержание и отметили, что проводится расследование.

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