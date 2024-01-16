Антикор раскрыл подробности задержания главы Центра занятости Шымкента

Агентство РК по противодействию коррупции сегодня, 16 января 2024 года, раскрыло подробности задержания руководителя КГУ "Центр трудовой мобильности Шымкента" Асета Шагадата, сообщает Zakon.kz

Досудебное расследование в отношении руководителя КГУ "Центр трудовой мобильности Шымкента" проводится Антикоррупционной службой по Шымкенту.

"Он подозревается в получении взятки в сумме 200 тыс. тенге через посредника за общее покровительство при осуществлении мониторинга целевого использования грантов в рамках национального проекта "Бастау Бизнес 2023 года". С санкции суда подозреваемый взят под стражу", – говорится в сообщении Антикора.

В агентстве отметили, что следствие продолжается.

"Согласно ст. 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит", – пояснили в Антикоррупционной службе.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

"Если Вы столкнулись с коррупцией, незамедлительно сообщайте и присылайте фото/видео в наш бот @antikorkz_bot или по номеру "1424", – добавили в Антикоре.

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15 января 2024 года стало известно, что Антикоррупционной службой задержан руководитель Центра занятости Шымкента Асет Шагадат. В ведомстве подтвердили задержание и отметили, что проводится расследование.