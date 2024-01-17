В Бишкеке разбился военный вертолет

В микрорайоне Достук Бишкека утром 17 января 2024 года упал военный вертолет Ми-8, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, полет был учебно-тренировочным.

Как отмечено в публикации агентства Кабар, происшествие случилось на авиабазе "Фрунзе-1".

В то же время источники сообщили Telegram-каналу Sputnik_Kyrgyzstan, что погиб один человек. Еще около 7 человек, находившихся на борту, пострадали.

В конце 2023 года вертолет Ми-8 под командованием военных Узбекистана потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета. Тогда в Министерстве обороны заявили, что в результате аварии вертолета погиб весь экипаж. Однако не предоставили информацию о том, сколько человек находилось на борту.