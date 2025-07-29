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Мир

Военный вертолет разбился в Германии

военный вертолет разбился в Саксонии, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 19:37 Фото: pixabay
В Германии ищут пилота военного вертолета, который разбился в Саксонии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Bild со ссылкой на очевидцев, обломки вертолета находятся на реке Мульде. На место происшествия отправились пожарные, полицейские, водолазы.

"Во вторник между Гольцерном и Требзеном недалеко от Гриммы потерпел крушение вертолет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обломки воздушного судна обнаружили гребцы, которые плыли по реке. Предполагается, что место крушения находится недалеко от трассы А14 Дрезден – Лейпциг.

Саксония – федеральная земля в составе ФРГ, расположенная на востоке страны.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд с сотней людей сошел с рельсов в Германии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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