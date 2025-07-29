Военный вертолет разбился в Германии

В Германии ищут пилота военного вертолета, который разбился в Саксонии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Bild со ссылкой на очевидцев, обломки вертолета находятся на реке Мульде. На место происшествия отправились пожарные, полицейские, водолазы.

"Во вторник между Гольцерном и Требзеном недалеко от Гриммы потерпел крушение вертолет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обломки воздушного судна обнаружили гребцы, которые плыли по реке. Предполагается, что место крушения находится недалеко от трассы А14 Дрезден – Лейпциг.

Саксония – федеральная земля в составе ФРГ, расположенная на востоке страны.

Bundeswehr-Hubschrauber stürzt in Sachsen ab – Militär sperrt Bereich ab, Pilot offenbar vermisst https://t.co/6XkJqyRUZN pic.twitter.com/nAiyVi9Clx — WELT (@welt) July 29, 2025

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд с сотней людей сошел с рельсов в Германии.