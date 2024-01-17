Два иностранных водителя застряли на трассе в Актюбинской области из-за сломанных фур

Фото: скриншот видео

17 января дорожниками Актюбинской области была оказана помощь трем водителям, оставшимся на трассе Актобе – Атырау – гр. РФ со сломанными большегрузными автомобилями. Двое водителей оказались гражданами Турции и Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

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