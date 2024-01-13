Полицейские с начала года задержали 58 разыскиваемых преступников

С начала года оперативные службы МВД и его подразделения задержали 58 преступников. В их числе разыскиваемые за тяжкие и особо тяжкие преступления, сообщает Zakon.kz.

О некоторых из них рассказал заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД Руслан Назаров.



Полиция Актау задержала местного жителя, который в ноябре прошлого года в состоянии алкогольного опьянения на почве ссоры в одном из кафе избил жителя города. Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

В городе Учкургане Узбекистана местные правоохранители совместно с сотрудниками криминальной полиции Алматинской области задержали гражданина этой страны, разыскиваемого за двойное убийство. Мужчина в 2012 году, находясь на заработках в Енбекшиказахском районе Алматинской области, в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в дом пенсионеров, совершил убийство и похитил денежные средства.

Столичные полицейские совместно с костанайскими коллегами задержали директора и учредителя одного из ТОО, который в 2020 году под предлогом инвестирования и бронирования квартир в проектно-планировочном жилом комплексе в Астане совместно с руководителями двух других ТОО, которые также были ранее задержаны полицией и находятся под следствием, завладели деньгами 144 дольщиков на сумму более 4 млрд тенге.

Кроме того, полиция установила местонахождение 30 без вести пропавших лиц.

В Казахстане во всех отделениях полиции установили видеокамеры. В МВД отметили, что система видеонаблюдения является инструментом защиты конституционных прав граждан и обеспечения правомерности действий сотрудников.

