Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Полицейские с начала года задержали 58 разыскиваемых преступников

задержание Фото: Zakon.kz
С начала года оперативные службы МВД и его подразделения задержали 58 преступников. В их числе разыскиваемые за тяжкие и особо тяжкие преступления, сообщает Zakon.kz.

О некоторых из них рассказал заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД Руслан Назаров.

Полиция Актау задержала местного жителя, который в ноябре прошлого года в состоянии алкогольного опьянения на почве ссоры в одном из кафе избил жителя города. Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

В городе Учкургане Узбекистана местные правоохранители совместно с сотрудниками криминальной полиции Алматинской области задержали гражданина этой страны, разыскиваемого за двойное убийство. Мужчина в 2012 году, находясь на заработках в Енбекшиказахском районе Алматинской области, в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в дом пенсионеров, совершил убийство и похитил денежные средства.

Столичные полицейские совместно с костанайскими коллегами задержали директора и учредителя одного из ТОО, который в 2020 году под предлогом инвестирования и бронирования квартир в проектно-планировочном жилом комплексе в Астане совместно с руководителями двух других ТОО, которые также были ранее задержаны полицией и находятся под следствием, завладели деньгами 144 дольщиков на сумму более 4 млрд тенге.

Кроме того, полиция установила местонахождение 30 без вести пропавших лиц.

В Казахстане во всех отделениях полиции установили видеокамеры. В МВД отметили, что система видеонаблюдения является инструментом защиты конституционных прав граждан и обеспечения правомерности действий сотрудников.

Читайте также

92 пожара произошли за сутки в Казахстане
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в субботу в Алматы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в субботу в Алматы
штормовое предупреждение
В Астане и 14 областях Казахстана ожидаются метель, гололед и шквал
Мухит Турсынали
МВД РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Лера Кудрявцева ушла от мужа
Лера Кудрявцева ушла от мужа
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Йемен, США, Великобритания, обстрел
Новый конфликт на Ближнем Востоке: кто такие хуситы и почему США и Англия напали на них
Строить и ремонтировать дороги в Казахстане будут по новым правилам
Строить и ремонтировать дороги в Казахстане будут по новым правилам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: