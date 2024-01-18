Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Едва не погибла от "укола красоты": полиция заинтересовалась инцидентом в Кокшетау

Едва не погибла от "укола красоты": полиция заинтересовалась инцидентом в Кокшетау Фото: pixabay.com
Жительница Кокшетау заявила, что едва не погибла после похода в салон красоты, сообщает Zakon.kz.

Поход в салон красоты и обычная процедура плазмолифтинга для жительницы Кокшетау Оксаны едва не закончились летальным исходом, пишет Instagram-паблик sinegor.kz.

"Прямо из салона Оксану увезли на скорой помощи в больницу. После укола, который поставила косметолог, у женщины начался отек Квинке и пошла кровь из рубцов за ушами. Она чудом осталась жива и до сих пор восстанавливается. Что на самом деле вкололи Оксане в салоне красоты, она так и не знает и не может добиться этого у сотрудников салона", – написали авторы паблика.

В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что обращение женщины для проведения соответствующей проверки направлено в департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля Акмолинской области. 

"В случае установления нарушений, повлекших причинение, предусмотренного Уголовным кодексом вреда здоровью Даниловой, будет начато досудебное расследование", – прокомментировали в полиции.

Ранее сообщалось, что сотрудница центра красоты и здоровья Усть-Каменогорска оформляла на клиентов кредиты и все деньги забирала себе.

Читайте также

Две женщины не поделили танцпол и подрались в ночном клубе Кокшетау
Две женщины не поделили танцпол и подрались в ночном клубе Кокшетау
Трех иностранцев, находившихся в международном розыске, задержали в Туркестанской области
Находившихся в международном розыске трех иностранцев задержали в Туркестанской области
Взрыв произошел в пекарне Арыси, погибла женщина
Взрыв произошел в пекарне Арыси: погибла женщина
Диана Абдуллаева
Кокшетау
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К чему привел отказ от алкоголя в четырех селах Казахстана
К чему привел отказ от алкоголя в четырех селах Казахстана
МВД опубликовало призыв к казахстанским водителям
Штрафы и арест: МВД опубликовало важное обращение к водителям
Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане
Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане
Казахстан скандал артист алкоголь стюардесса
Стало известно имя казахстанского артиста, устроившего дебош в самолете
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: