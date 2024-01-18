Едва не погибла от "укола красоты": полиция заинтересовалась инцидентом в Кокшетау

Жительница Кокшетау заявила, что едва не погибла после похода в салон красоты, сообщает Zakon.kz.

Поход в салон красоты и обычная процедура плазмолифтинга для жительницы Кокшетау Оксаны едва не закончились летальным исходом, пишет Instagram-паблик sinegor.kz.

"Прямо из салона Оксану увезли на скорой помощи в больницу. После укола, который поставила косметолог, у женщины начался отек Квинке и пошла кровь из рубцов за ушами. Она чудом осталась жива и до сих пор восстанавливается. Что на самом деле вкололи Оксане в салоне красоты, она так и не знает и не может добиться этого у сотрудников салона", – написали авторы паблика.

В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что обращение женщины для проведения соответствующей проверки направлено в департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля Акмолинской области.

"В случае установления нарушений, повлекших причинение, предусмотренного Уголовным кодексом вреда здоровью Даниловой, будет начато досудебное расследование", – прокомментировали в полиции.

Ранее сообщалось, что сотрудница центра красоты и здоровья Усть-Каменогорска оформляла на клиентов кредиты и все деньги забирала себе.