Казахстанская актриса на дорогостоящем авто нарушила ПДД
Фото: Instagram/kuralay_corich
Сотрудники Департамента полиции (ДП) Алматы привлекли к ответственности известную казахстанскую актрису, продюсера Куралай Анарбекову за нарушение Правил дорожного движения, сообщает Zakon.kz.
Видеороликами, где Куралай Анарбекова была за рулем дорогостоящего авто марки Hongqi, актриса делилась в социальных сетях.
"16 января в ходе мониторинга социальных сетей выявлены факты нарушений Правил дорожного движения водителем автомашины марки Hongqi. B отношении правонарушителя составлены административные протоколы за несоблюдение правил пользования ремнями безопасности и управление транспортным средством без договора обязательного страхования".Пресс-служба ДП Алматы
Также полицейские провели с водителем праворазъяснительную беседу о недопущении нарушений ПДД впредь.
18 декабря 2023 года пассажир FlyArystan ударил в лоб бортпроводницу, тем самым выразив недовольство из-за помятой одежды. Дебоширом оказался известный казахстанский певец и актер Бауыржан Нурымбетов.
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