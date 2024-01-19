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Казахстанская актриса на дорогостоящем авто нарушила ПДД

Казахстанская актриса на дорогостоящем авто нарушила ПДД Фото: Instagram/kuralay_corich
Сотрудники Департамента полиции (ДП) Алматы привлекли к ответственности известную казахстанскую актрису, продюсера Куралай Анарбекову за нарушение Правил дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Видеороликами, где Куралай Анарбекова была за рулем дорогостоящего авто марки Hongqi, актриса делилась в социальных сетях.

"16 января в ходе мониторинга социальных сетей выявлены факты нарушений Правил дорожного движения водителем автомашины марки Hongqi. B отношении правонарушителя составлены административные протоколы за несоблюдение правил пользования ремнями безопасности и управление транспортным средством без договора обязательного страхования".Пресс-служба ДП Алматы

Также полицейские провели с водителем праворазъяснительную беседу о недопущении нарушений ПДД впредь.

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