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Казахстанский шоумен устроил дебош в самолете

Казахстанский шоумен устроил дебош в самолете Фото: phxere
18 декабря 2023 года пассажир FlyArystan ударил в лоб бортпроводницу, тем самым выразив недовольство из-за помятой одежды. В авиакомпании Zakon.kz рассказали подробности инцидента.

Как выяснилось, дебоширом оказался известный казахстанский певец и актер.

"Он выразил недовольство тем, что его верхняя одежда помнется в багажных полках, после чего бортпроводница достала верхнюю одежду пассажира с багажной полки, чтобы помочь разместить ее поверх ручной клади, однако пассажир выхватил свою куртку и ударил бортпроводницу в лоб".Пресс-служба FlyArystan

Из-за подобного поведения пассажира рейс был задержан на час.

Согласно данным авиакомпании, хулигана передали сотрудникам полиции и привлекли по статье 440.

"Бортпроводница прошла судебно-медицинскую экспертизу для дальнейшего юридического расследования с целью привлечения пассажира к ответственности. Теперь авиакомпания ведет работу над включением данного пассажира в черный список. Пассажиры согласились дать показания в качестве свидетелей".Пресс-служба FlyArystan

Кроме того, казахстанцев решили предостеречь и напомнить, что согласно классификации Международной организации гражданской авиации, существует четыре уровня недисциплинированных пассажиров:

  1. нарушение правил безопасности, а также мелкое хулиганство (алкогольное опьянение, курение на борту самолета, устное оскорбление);
  2. применение физической силы в отношении пассажиров и экипажа, причинение вреда имуществу авиакомпании;
  3. непосредственная угроза жизни пассажиров и экипажа, том числе с применением оружия;
  4. попытка или фактическое проникновение в кабину пилотов, нанесение тяжких телесных повреждений пассажирам или членам экипажа, захват и угон воздушного судна.

Пассажиры зачастую ведут себя неподобающим образом. К примеру, 23 июля 2023 года пассажирка опоздала на рейс Астана – Шымкент. Требуя пропустить ее на рейс, она выражалась нецензурной бранью и напала на сотрудницу авиакомпании.

Анастасия Московчук
Казахстан
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