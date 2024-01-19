Привез голую и оставил умирать: актюбинка погибла в ДТП при странных обстоятельствах

В Актобе женщина погибла в ДТП при странных обстоятельствах. Родственники погибшей считают, что ее убили намеренно, сообщает Zakon.kz.

По информации "Диапазон", трагедия произошла 1 января. Женщина поехала в село Жайсан к родителям отмечать Новый год. Примерно в 13:00 она пошла поздравить с праздником соседку, но домой так и не вернулась. Что случилось с ней в тот день, родственники до сих пор понять не могут.



"Первого числа моя сестра пошла в соседний дом в гости. Через время мы заметили, что ее долго нет, решили сходить к соседке, узнать, где она. Соседка сказала, что ушла 20 минут назад, но домой так и не вернулась. Позже мы узнали, что она находится в Мартукской больнице в реанимации в тяжелом состоянии. Туда ее доставили голую с переломанными ребрами, тазом и головой", – рассказала сестра погибшей.

По данным следствия, женщина села в машину к своим знакомым. Они встретили ее возле магазина, предложил подвезти, на что она добровольно согласилась. Они доехали до места назначения, женщина вышла из машины, водитель начал сдавать назад, не заметил ее и задавил.

Водитель привез женщину к больнице и оставил ее под порогом в тяжелом состоянии. Там ее сразу же госпитализировали. Через некоторое время он приехал в РУВД, где сознался в том, что случайно сбил женщину. В ночь с 6 на 7 января она скончалась. По факту смерти провели экспертизу, результаты которой еще не известны. Трагедия повергла жителей поселка Жайсан в шок.

"Эти парни ей не знакомы, она 18 лет в Жайсане не живет, с чего бы она садилась к ним в машину? Даже если так, то как можно было не заметить днем позади машины человека? Он привез ее в багажнике, как барана. За эти 17 дней к нам не приехал ни участковый, ни следователь. Дело оформили как ДТП, свидетелей не опросили. У нас очень много вопросов к следователю", – рассказала сестра погибшей.

У погибшей остались муж и двое несовершеннолетних детей, 10 и 13 лет.

По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 УК РК. Водитель сейчас находится в ИВС.

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