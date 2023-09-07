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Экс-жених спровоцировал ДТП в Улытауской области, где погибла его девушка

Экс-жених спровоцировал ДТП в Улытауской области, где погибла его девушка Фото: zakon.kz
В Улытауской области мужчина устроил смертельное ДТП. После экспертизы его задержали, а дело теперь расследуют по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство", сообщает Zakon.kz.

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в убийстве своей невесты. Сначала инцидент был расследован как ДТП, однако после результатов экспертизы правоохранители переквалифицировали дело на более серьезные статьи – "Убийство" и "Покушение на убийство".

Согласно данным полиции, 5 августа произошло ДТП на трассе Караганда – Каражал, в результате которого пострадали пять человек, а 28-летняя Арайлым скончалась в больнице.

Семья Арайлым утверждает, что девушка переехала к своему жениху в небольшой город Каражал перед регистрацией брака. По словам родственников, мужчина систематически избивал Арайлым. В роковой день она попросила родных забрать ее. К месту происшествия приехали мать, брат и два его друга. Однако бывший жених Арайлым не позволил им уехать и спровоцировал ДТП. 

В итоге Арайлым скончалась, а ее мама, брат и два друга получили травмы.

"6 сентября мы поместили сожителя погибшей в изолятор временного содержания. Мы ждали выводов лакокрасочной экспертизы, чтобы четко знать – по какой причине автомобиль слетел с проезжей части. Сейчас на руках у следователя есть выводы экспертов о том, что было механическое воздействие автомобиля подозреваемого на бампер и левое крыло машины потерпевших. Также следователь изменил квалификацию на "Убийство" девушки и "Покушение на убийство" троих потерпевших. Расследование будет объективным. Беру ход расследования этого дела на личный контроль", – сообщил Telegram-каналу "Патриот" начальник Департамента полиции Улытауской области Каиркен Алиев.

Ранее в Павлодаре произошло групповое избиение подростка, которое привлекло внимание общественности по всей стране.

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