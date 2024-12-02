Бухгалтер и директор Центра соцуслуг в Атырауской области украли почти 80 млн тенге

Жылыойский районный суд Атырауской области 2 декабря признал виновными бухгалтера и директора Центра специальных социальных услуг №2 в растрате и присвоении вверенного имущества в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Суд установил, что в 2021-2022 годах Ш., занимавшая должность бухгалтера и временно исполнявшая обязанности директора центра, перевела более 73 млн тенге на свои банковские счета и счета знакомых. В 2022–2024 годах Ж., директор центра, присвоила аналогичным способом более 6 млн тенге.

Обвиняемые полностью признали свою вину. Прокурор запросил шесть лет восемь месяцев лишения свободы для Ш. и три года шесть месяцев для Ж., а также удовлетворение иска потерпевшего на сумму более 60 млн тенге.

Суд, учитывая признание вины, раскаяние, отсутствие судимостей и частичное возмещение ущерба, вынес следующий приговор:

Ш. приговорена к семи годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственных организациях;

Ж. назначено наказание в виде трех лет шести месяцев ограничения свободы с аналогичным запретом на занятие государственных должностей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом приговоре. Госслужащий обманул директора школы на 18,5 млн тенге в Актюбинской области.