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Три человека оказались зажатыми в автомобиле после ДТП в Алматинской области

Три человека оказались зажатыми в автомобиле после ДТП в Алматинской области Фото: МЧС РК
ДТП с участием двух автомобилей произошло на трассе в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС Казахстана, утром 21 января в Алматинской области между поселками Улан и Жамбыл произошло ДТП с участием двух автомобилей.

"В одном из них оказались зажаты три человека. На помощь выехали пять спасателей. Им удалось вытащить трех пострадавших при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования", – говорится в сообщении ведомства. 

Пострадавших передали сотрудникам скорой помощи.

Ранее сообщалось, что 20 января около 17:00 на трассе Уральск – Атырау произошло серьезное ДТП. В результате погибли ребенок и двое взрослых. 

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