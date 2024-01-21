Три человека оказались зажатыми в автомобиле после ДТП в Алматинской области
Фото: МЧС РК
ДТП с участием двух автомобилей произошло на трассе в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС Казахстана, утром 21 января в Алматинской области между поселками Улан и Жамбыл произошло ДТП с участием двух автомобилей.
"В одном из них оказались зажаты три человека. На помощь выехали пять спасателей. Им удалось вытащить трех пострадавших при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования", – говорится в сообщении ведомства.
Пострадавших передали сотрудникам скорой помощи.
Ранее сообщалось, что 20 января около 17:00 на трассе Уральск – Атырау произошло серьезное ДТП. В результате погибли ребенок и двое взрослых.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript