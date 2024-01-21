Три человека оказались зажатыми в автомобиле после ДТП в Алматинской области

ДТП с участием двух автомобилей произошло на трассе в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС Казахстана, утром 21 января в Алматинской области между поселками Улан и Жамбыл произошло ДТП с участием двух автомобилей.

"В одном из них оказались зажаты три человека. На помощь выехали пять спасателей. Им удалось вытащить трех пострадавших при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования", – говорится в сообщении ведомства.

Пострадавших передали сотрудникам скорой помощи.

Ранее сообщалось, что 20 января около 17:00 на трассе Уральск – Атырау произошло серьезное ДТП. В результате погибли ребенок и двое взрослых.