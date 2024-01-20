Ребенок и двое взрослых скончались в ДТП на трассе Уральск – Атырау

20 января около 17:00 произошло серьезное ДТП недалеко от поселка Самал. В результате погибли ребенок и двое взрослых, сообщает Zakon.kz.

Водитель Mazda CX-7, ему 41 год, по какой-то причине выехал на встречку и столкнулся с грузовиком, пишет порта "Мой город".



"От удара водитель и двое пассажиров в Mazda погибли прямо на месте. Среди погибших были женщина 40 лет и ребенок 12 лет. Еще одного подростка 15 лет увезли в больницу. Все они были из Узбекистана", – говорится в сообщении.

Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что столкновение автомобилей Chevrolet Nexia и Toyota Ipsum произошло 7 января на трассе Уральск – Атырау. Погибли три человека, еще восемь получили травмы.