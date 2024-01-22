Лишенный прав водитель работал на автобусном маршруте в Актобе

В Актобе полицейские выявили ряд нарушений среди водителей общественного транспорта. Так, один из них возил людей по городу после лишения водительского удостоверения, сообщает Zakon.kz.

Как показала полицейская проверка, житель Актобе, работавший на городском автобусном маршруте нарушал правила: мужчина возил пассажиров после того, как его лишили водительского удостоверения. Причиной лишения стала задолженность по алиментам, передает Диапазон.

Полицейские, после проверки, запретили водителю управлять транспортом и отправили автобус на спецстоянку.

Нарушитель оказался не единственным среди проверенных полицейскими. Еще один водитель маршрутного автобуса работал в пассажироперевозках без необходимой на той категории.

За последние пять дней полицейские выявили 17 нарушений правил дорожного движения водителями автобусов в Актобе. Среди них: курение за рулем, пользование мобильными телефонами.

Месяцем ранее на трассе в Актюбинской области водитель без прав устроил аварию, в которой пострадали два человека.