Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Лишенный прав водитель работал на автобусном маршруте в Актобе

Лишенный прав водитель работал на автобусном маршруте в Актобе Фото: Zakon.kz
В Актобе полицейские выявили ряд нарушений среди водителей общественного транспорта. Так, один из них возил людей по городу после лишения водительского удостоверения, сообщает Zakon.kz.

Как показала полицейская проверка, житель Актобе, работавший на городском автобусном маршруте нарушал правила: мужчина возил пассажиров после того, как его лишили водительского удостоверения. Причиной лишения стала задолженность по алиментам, передает Диапазон.

Полицейские, после проверки, запретили водителю управлять транспортом и отправили автобус на спецстоянку.

Нарушитель оказался не единственным среди проверенных полицейскими. Еще один водитель маршрутного автобуса работал в пассажироперевозках без необходимой на той категории.

За последние пять дней полицейские выявили 17 нарушений правил дорожного движения водителями автобусов в Актобе. Среди них: курение за рулем, пользование мобильными телефонами.

Месяцем ранее на трассе в Актюбинской области водитель без прав устроил аварию, в которой пострадали два человека.

Читайте также

Мужчина умер в драке в Атырау
Мужчина умер в драке в Атырау
Искали скот: мужчина и подросток заблудились в степи из-за бурана на западе Казахстана
Мужчина и подросток заблудились в степи из-за бурана на западе Казахстана
Мария Мельникова
Актобе Актюбинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наряд Абдукаримовой на юбилее Алагузовой восхитил и разозлил комментаторов
комплексы Искандер
Ситуация в Украине: Минск получил от РФ комплексы "Искандер", в ВСУ опасаются завозить истребители F-16
Кайрат Нуртас, Баян Максаткызы
Баян Максаткызы похвасталась подарком от Кайрата Нуртаса на день рождения
Астролог рассказал, кого захлестнет удача в феврале
Астролог рассказал, кого захлестнет удача в феврале
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: