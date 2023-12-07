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Водитель без прав устроил аварию с пострадавшими в Актюбинской области

Водитель без прав устроил аварию с пострадавшими в Актюбинской области Фото: polisia.kz
Авария с пострадавшими произошла 7 декабря на трассе Актобе - Оренбург. 35-летний водитель Тoyota Rav 4, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновения. Пострадали два человека. Полицейские установили, что виновник ДТП лишен водительских прав, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили полицейские, 35-летний водитель Тoyota Rav 4, не учитывая дорожные и метеорологические условия столкнулся с ВАЗ-2112, который двигался на буксире с автомашиной ВАЗ-2115 в попутном направлении.

От столкновения Toyota изменила направление своего движения и выехала на встречку, столкнувшись с Toyota Camry.

"В результате ДТП водители Toyota Rav 4 и Toyota Camry госпитализированы в больницу", - рассказали в полиции.

Установлено, что водитель Toyota Rav 4 ранее был лишен водительских прав на семь лет за пьяное вождение. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Накануне смертельное ДТП произошло в Алматинской области на Кульджинском тракте. Происшествие случилось 5 декабря, столкнулись три автомобиля: два Mercedes и Hyundai Accent. 

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Актобе Актюбинская область
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