Водитель без прав устроил аварию с пострадавшими в Актюбинской области
Фото: polisia.kz
Авария с пострадавшими произошла 7 декабря на трассе Актобе - Оренбург. 35-летний водитель Тoyota Rav 4, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновения. Пострадали два человека. Полицейские установили, что виновник ДТП лишен водительских прав, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили полицейские, 35-летний водитель Тoyota Rav 4, не учитывая дорожные и метеорологические условия столкнулся с ВАЗ-2112, который двигался на буксире с автомашиной ВАЗ-2115 в попутном направлении.
От столкновения Toyota изменила направление своего движения и выехала на встречку, столкнувшись с Toyota Camry.
"В результате ДТП водители Toyota Rav 4 и Toyota Camry госпитализированы в больницу", - рассказали в полиции.
Установлено, что водитель Toyota Rav 4 ранее был лишен водительских прав на семь лет за пьяное вождение. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
Накануне смертельное ДТП произошло в Алматинской области на Кульджинском тракте. Происшествие случилось 5 декабря, столкнулись три автомобиля: два Mercedes и Hyundai Accent.
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