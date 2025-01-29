#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
516.13
538.01
5.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
516.13
538.01
5.29
События

В аэропорту Алматы задержали иностранца, разыскиваемого Турцией

В аэропорту Алматы задержали иностранца, разыскиваемого Турцией за серьезное преступление, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 10:51 Фото: polisia
Полиция Казахстана задержала иностранца, разыскиваемого Турцией за наркотрафик, сообщает Zakon.kz.

По информации МВД от 29 января, по запросу Национального центрального бюро Интерпола в аэропорту Алматы полицейские задержали 33-летнего гражданина Сербии и Турции.

"Мужчина разыскивался правоохранительными органами Турецкой Республики. Как установлено, в 2021 году подозреваемый вместе с другими лицами организовал международную поставку наркотического вещества "кокаин" морским путем в Стамбул. Задержание стало результатом тесного международного сотрудничества правоохранительных органов двух стран", – рассказали в полиции.

Утром 29 января стало известно, что в Актау главаря банды контрабандистов посадили на 10 лет.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Самолет из Астаны в Москву совершил экстренную посадку
События
11:11, Сегодня
Самолет из Астаны в Москву совершил экстренную посадку
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: