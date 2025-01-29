В аэропорту Алматы задержали иностранца, разыскиваемого Турцией

Полиция Казахстана задержала иностранца, разыскиваемого Турцией за наркотрафик, сообщает Zakon.kz.

По информации МВД от 29 января, по запросу Национального центрального бюро Интерпола в аэропорту Алматы полицейские задержали 33-летнего гражданина Сербии и Турции.

"Мужчина разыскивался правоохранительными органами Турецкой Республики. Как установлено, в 2021 году подозреваемый вместе с другими лицами организовал международную поставку наркотического вещества "кокаин" морским путем в Стамбул. Задержание стало результатом тесного международного сотрудничества правоохранительных органов двух стран", – рассказали в полиции.

Утром 29 января стало известно, что в Актау главаря банды контрабандистов посадили на 10 лет.