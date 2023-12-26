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Ребенок умер от вирусной инфекции в больнице Атырау

Ребенок умер от вирусной инфекции в больнице Атырау Фото: Zakon.kz
Ребенок 2023 года рождения скончался в реанимации Атырауской областной больницы от тяжелой острой вирусной инфекции и осложнений пневмонии. Трагедия произошла 23 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что малыш находился шесть дней на лечении в стационаре с диагнозом ОРВИ и "острый бронхит". Затем ребенка выписали, но через два дня ему вновь стало хуже и его повели в частную клинику.

21 декабря ребенка снова госпитализировали в больницу из-за высокой температуры и сильного кашля, пишет "АкЖайык". 

Врачи уверяют, что лечили пациента по протоколу. 23 декабря малыша перевели в реанимацию из-за тяжелой острой вирусной инфекции и осложнений в результате пневмонии. Несмотря на усилия медиков ребенок скончался.

Ранее мы рассказывали о трагическом инциденте в Кокшетау: беременная 34-летняя женщина умерла в Кокшетау, заразившись ОРВИ. Трагедия произошла 23 декабря. Ребенка также спасти не удалось. В управлении здравоохранения Акмолинской области сообщили, что причины смерти женщины выясняет специальная комиссия. 

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