В Караганде в одном из торговых домов обнаружили тело 40-летнего мужчины, сообщает Zakon.kz.

Еkaraganda.kz со ссылкой на Департамент полиции Карагандинской области пишет, что трагедия произошла 16 ноября 2026 года. Рассматривается версия самоубийства.

Очевидцы рассказали, что сначала технический персонал не мог попасть в комнату матери и ребенка, которая расположена на втором этаже торгового дома, поэтому обратился за помощью к охране.

Ближе к 18:00, открыв дверь, сотрудники обнаружили мужчину без признаков жизни. Они добавили, что в течение нескольких дней уже замечали этого человека внутри и охрана неоднократно просила его покинуть торговый дом.

По факту случившегося начато досудебное расследование. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

16 ноября 2026 года в Актобе на улице Нурлы Тан обнаружили тело мужчины. По словам очевидцев, рано утром на месте происшествия был слышен выстрел.