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Студентка переполошила пожарных, сказав, что горит общежитие колледжа в Талдыкоргане

Студентка переполошила пожарных, сказав, что горит общежитие колледжа в Талдыкоргане Фото: Zakon.kz
Свыше 30 пожарных выехали тушить возгорание в общежитии колледжа сервиса и технологии в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

В Сети появилось видео, на котором видно, что территорию колледжа оцепили.

Как сообщает ДЧС Жетысуской области, 22 января 2024 года в 19:51 поступило сообщение о возгорании кухонного помещения в общежитии колледжа сервиса и технологии.

"На место незамедлительно выехали восемь единиц техники и 32 сотрудников ДЧС. По прибытию на место вызова, информация о пожаре не подтвердилась. Звонившим оказалась 18-летняя студентка колледжа, которая балуясь, совершила заведомо ложный вызов противопожарной службы", – прокомментировали в ведомстве.

В ведомстве отметили, что по данному факту составлен административный материал по статье 438 Кодекса об административных правонарушениях РК за заведомо ложный вызов специальных служб.

Ранее сообщалось, что крупный пожар в магазине потушили в Павлодаре. 

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