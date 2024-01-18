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Крупный пожар в магазине потушили в Павлодаре

Крупный пожар в магазине потушили в Павлодаре Фото: МЧС РК
Огнеборцы Павлодарской области ликвидировали крупный пожар в магазине, передает Zakon.kz.

По информации ЧС, 18 января в 13:30 сотрудники службы пожаротушения незамедлительно выехали на вызов о пожаре в одноэтажном отдельно стоящем магазине в Павлодаре.

"До приезда пожарных персонал магазина эвакуировался самостоятельно. Тушение пожара усложняло густое задымление и открытый огонь. Был объявлен сложный ранг пожара. Силами огнеборцев удалось предотвратить распространение огня на соседние здания. Общая площадь пожара 300 кв. метров",.  – говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара устанавливается. 

Пожар ликвидировали в 16:59. В тушении пожара были задействованы 61 сотрудник и 13 единиц техники.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в Шымкенте, горели строительные магазины.

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Павлодар
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