Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Жители Актобе боятся отпускать детей в школу после пугающей рассылки о массовых убийствах

Жители Актобе боятся отпускать детей в школу после пугающей рассылки о массовых убийствах Фото: primeminister.kz
Акимат Актобе обратился к жителям. Оперативная обстановка в городе стабильная, поводов для беспокойства нет, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в акимате, общеобразовательные учреждения работают в штатном режиме, их безопасность обеспечивается нарядами полиции.

"Особое внимание уделяется на обеспечение безопасности в учебных заведениях, в том числе посредством видеонаблюдения. Наряды полиции максимально приближены к организациям образования", – говорится в сообщении. 

Граждан просят не поддаваться на провокации и верить только официальной информации.

Неизвестный создал Telegram-канал, в котором "анонсирует" массовые убийства в школах, лицеях и торговых центрах Актобе. Автор канала отмечает, что у него есть соратники. По его словам, это произойдет 26 января 2024 года. Жители стали распространять рассылку от неизвестного. Ранее полиция обратилась к населению с просьбой не поддаваться на провокации. 

Читайте также

В ЗКО накажут педагогов за отправку детей на олимпиаду с посторонним водителем
В ЗКО накажут педагогов за отправку детей на олимпиаду с посторонним водителем
Выгодно ли Казахстану покупать в России электроэнергию, рассказали в KEGOC
Выгодно ли Казахстану покупать в России электроэнергию, рассказали в KEGOC
Фейки о землетрясении в Алматы: двух женщин привлекли к ответсвенности
Фейки о землетрясении в Алматы: двух женщин привлекли к ответственности
Анастасия Стативкина
Актобе
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
продюсер
Фотографии Аши Матай и ее мамы на юбилее Баян Алагузовой обсуждает Казнет
Жители Алматы вновь ощутили подземные толчки
Жители Алматы вновь ощутили землетрясение
Хейтеры набросились на мужа Баян Алагузовой
Хейтеры набросились на мужа Баян Алагузовой
"Кселл" делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Kcell делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: