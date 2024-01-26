Жители Актобе боятся отпускать детей в школу после пугающей рассылки о массовых убийствах

Акимат Актобе обратился к жителям. Оперативная обстановка в городе стабильная, поводов для беспокойства нет, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в акимате, общеобразовательные учреждения работают в штатном режиме, их безопасность обеспечивается нарядами полиции.

"Особое внимание уделяется на обеспечение безопасности в учебных заведениях, в том числе посредством видеонаблюдения. Наряды полиции максимально приближены к организациям образования", – говорится в сообщении.

Граждан просят не поддаваться на провокации и верить только официальной информации.

Неизвестный создал Telegram-канал, в котором "анонсирует" массовые убийства в школах, лицеях и торговых центрах Актобе. Автор канала отмечает, что у него есть соратники. По его словам, это произойдет 26 января 2024 года. Жители стали распространять рассылку от неизвестного. Ранее полиция обратилась к населению с просьбой не поддаваться на провокации.