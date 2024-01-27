Замерзшего насмерть сельчанина нашли в ВКО
Один из сельчан Маралдинского сельского округа, который во время непогоды замерз насмерть, возвращаясь из соседнего села, найден на четвертые сутки поисков. Его тело нашли сотрудники полиции и спасатели, пишет YK-news.
Ранее стало известно, что поиски тела осложнялись большим количеством выпавшего в регионе снега. К поискам подключили снегоход, а поисковики передвигались на лыжах и лошадях.
Как сообщили в полиции, на территории Маралдинского сельского округа двое мужчин, возвращаясь на лошадях из села Ушбулак, попали в снежную бурю и заблудились.
Одному из сельчан удалось добраться до места назначения. По данным Департамента полиции ВКО, мужчина рассказал, что им пришлось заночевать в дороге. Утром он обнаружил своего напарника мертвым. Выжившего сельчанина госпитализировали с обморожениями.