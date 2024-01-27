Замерзшего насмерть сельчанина нашли в ВКО

На четвертые сутки завершилась поисковая операция близ зимовки Сартау Восточно-Казахстанской области, где замерз во время бурана местный житель, сообщает Zakon.kz.

Один из сельчан Маралдинского сельского округа, который во время непогоды замерз насмерть, возвращаясь из соседнего села, найден на четвертые сутки поисков. Его тело нашли сотрудники полиции и спасатели, пишет YK-news.

Ранее стало известно, что поиски тела осложнялись большим количеством выпавшего в регионе снега. К поискам подключили снегоход, а поисковики передвигались на лыжах и лошадях.

Как сообщили в полиции, на территории Маралдинского сельского округа двое мужчин, возвращаясь на лошадях из села Ушбулак, попали в снежную бурю и заблудились.

Одному из сельчан удалось добраться до места назначения. По данным Департамента полиции ВКО, мужчина рассказал, что им пришлось заночевать в дороге. Утром он обнаружил своего напарника мертвым. Выжившего сельчанина госпитализировали с обморожениями.