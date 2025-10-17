Пожар в банном комплексе разгорелся в Щучинске
Фото: пресс-служба МЧС РК
17 октября в Щучинске Бурабайского района произошло возгорание потолочного перекрытия в банном комплексе. Площадь пожара составила 20 кв. м, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, пожар быстро потушили, предотвратив дальнейшее распространение огня.
Отмечается, что во время пожара никто не пострадал.
ДЧС призывает жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности!
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что житель ВКО спас детей из горящего дома.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript