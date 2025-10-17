#АЭС в Казахстане
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Происшествия

Пожар в банном комплексе разгорелся в Щучинске

пожар в банном комплексе, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 20:44 Фото: пресс-служба МЧС РК
17 октября в Щучинске Бурабайского района произошло возгорание потолочного перекрытия в банном комплексе. Площадь пожара составила 20 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, пожар быстро потушили, предотвратив дальнейшее распространение огня.

Отмечается, что во время пожара никто не пострадал.

ДЧС призывает жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности!

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что житель ВКО спас детей из горящего дома.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
