Пожар в банном комплексе разгорелся в Щучинске

Фото: пресс-служба МЧС РК

17 октября в Щучинске Бурабайского района произошло возгорание потолочного перекрытия в банном комплексе. Площадь пожара составила 20 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, пожар быстро потушили, предотвратив дальнейшее распространение огня. Отмечается, что во время пожара никто не пострадал. ДЧС призывает жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности! Фото: пресс-служба МЧС РК Ранее сообщалось, что житель ВКО спас детей из горящего дома.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: