Не знал, как добраться до дома: в Астане сотрудники Нацгвардии помогли ребенку дозвониться до мамы

Военнослужащие столичной воинской части 5573 Национальной гвардии помогли потерявшемуся 12-летнему ребенку, а также женщине, которой стало плохо, сообщает Zakon.kz.

7 марта 2025 года около 19:00 на маршруте патрулирования в районе Алматы возле Дворца мира и согласия патрульные обратили внимание на мальчика, который находился в растерянности и был без сопровождения взрослых.

"Начальник войскового наряда Бахытхан Отемисов вместе с патрульными Жалгасом Аскаровым и Бағдатом Қыдырхановым выяснили, что у шестиклассника Жанадила закончился баланс на телефоне и он не мог дозвониться до матери. Также у него не оказалось денег на проезд", – рассказали в пресс-службе Нацгвадии.

Дежурный по войсковым нарядам Асет Сураганов позвонил маме мальчика и прояснил ей ситуацию. Через 20 минут женщина приехала и забрала ребенка, который оставался под присмотром военнослужащих.

Фото: пресс-служба Нацгвардии МВД РК

Этим же вечером в районе железнодорожного вокзала "Астана-1" начальник патрульной группы Бақытжан Уралов и патрульные Дәурен Төлепберген и Рустам Қамзан заметили, что женщине внезапно стало плохо – у нее пошла носом кровь. Гвардейцы оказали ей первую помощь, после чего сержант Уралов вызвал скорую. Дождавшись медиков, они передали им пострадавшую.

7 марта 2025 года сотрудник Нацгвардии, возвращаясь из гостей, заметил на одной из улиц Петропавловска пьяного мужчину, который целился в прохожих из пистолета. Офицер задержал правонарушителя и передал его полиции.