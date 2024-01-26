Спецоперацию провели полицейские в Алматы

Фото: polisia.kz

Сотрудники Департамента полиции Алматы провели специальную операцию в Ауэзовском районе южной столицы. В ходе нее полицейские изъяли у молодого алматинца мефедрон, который он спрятал в нижнем белье. Об этом 26 января 2024 года рассказали в пресс-службе ДП города, сообщает Zakon.kz.

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