Спецоперацию провели полицейские в Алматы
Алматинца подозревают в незаконном хранении и распространении путем закладок наркотических средств.
По словам задержанного, наркотик он приобрел через социальную сеть, якобы для личного употребления.
"При проведении личного обыска подозреваемого в нижнем белье обнаружен полиэтиленовый сверток, обмотанный изолентой белого цвета, внутри которого находилось порошкообразное вещество. Согласно проведенной судебно-химической экспертизе, изъятое вещество является мефедроном. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования", – рассказал начальник Управления по противодействию наркопреступности Ерлан Алмагамбетов.
В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
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