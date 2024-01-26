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Спецоперацию провели полицейские в Алматы

Спецоперацию провели полицейские в Алматы Фото: polisia.kz
Сотрудники Департамента полиции Алматы провели специальную операцию в Ауэзовском районе южной столицы. В ходе нее полицейские изъяли у молодого алматинца мефедрон, который он спрятал в нижнем белье. Об этом 26 января 2024 года рассказали в пресс-службе ДП города, сообщает Zakon.kz.

Алматинца подозревают в незаконном хранении и распространении путем закладок наркотических средств.

По словам задержанного, наркотик он приобрел через социальную сеть, якобы для личного употребления.

"При проведении личного обыска подозреваемого в нижнем белье обнаружен полиэтиленовый сверток, обмотанный изолентой белого цвета, внутри которого находилось порошкообразное вещество. Согласно проведенной судебно-химической экспертизе, изъятое вещество является мефедроном. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования", – рассказал начальник Управления по противодействию наркопреступности Ерлан Алмагамбетов.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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