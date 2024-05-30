Рейсовый автобус попал в смертельное ДТП на трассе Алматы – Хоргос
Фото: ДП Алматинской области
В Алматинской области произошло смертельное ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса, сообщает Zakon.kz.
Авария случилась сегодня, 30 мая, на 222-м км автодороги Алматы – Шелек – Хоргос.
"Согласно предварительным данным, водитель автобуса не соблюдал дистанцию и допустил столкновение с грузовой автомашиной Mercedes Benz, которая следовала в попутном направлении. В результате аварии второй водитель автобуса, находившийся на переднем сидении, от полученных травм скончался на месте происшествия", – сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.
Одиннадцать пассажиров получили различные травмы. Одного госпитализировали, остальных после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение.
"Водитель задержан и взят под стражу. Ведется расследование обстоятельств происшествия", – отметил Аленов.
27 мая в Кегенском районе Алматинской области перевернулся автобус с туристами.
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