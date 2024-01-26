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Нападал на жертв с топором: серийный убийца вышел на свободу в Петропавловске

Нападал на жертв с топором: серийный убийца вышел на свободу в Петропавловске Фото: pixabay
60-летний житель Петропавловска, который в 90-е годы насиловал и убивал женщин, вышел на свободу, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 7152.kz, он освобожден с установлением административного надзора сроком на восемь лет до погашения судимости. После освобождения мужчина помещен в центр социальной адаптации Петропавловска.

"Данное лицо взято полицией на профилактический учет по категории "лицо, состоящее под административным надзором". В отношении подучетного суд установил следующие ограничения: запрещено оставлять жилище с 22 до 6 утра, выезжать за пределы города, употреблять спиртные напитки и наркотики, посещать места досуга. Для контроля установленных требований применено электронное средство слежения (электронный браслет). Разработан график проверки", – прокомментировали в ДП СКО.

Как отмечает издание, освобожденный мужчина провел в тюрьме 25 лет. Он убил более десяти жертв, в том числе маленькую девочку. По информации СМИ, маньяк сначала ударял своих жертв по голове обухом топора, а потом их насиловал и грабил.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске в одном из домов в Рабочем поселке обнаружены тела троих человек. Жертвами преступников стали мужчина, женщина и их 17-лений сын.

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