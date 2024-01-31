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Нападал на жертв с топором: освобождение серийного убийцы прокомментировал глава МВД

Глава МВД прокомментировал освобождение из тюрьмы "маньяка с топором" Фото: pexels
Министр внутренних дел РК Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса 31 января прокомментировал выход на свободу серийного убийцы в Петропавловске, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты сообщили Ержану Саденову, что серийного убийцу в СКО якобы выпустили на свободу раньше срока. Однако глава МВД опроверг эту информацию.

"Этот человек назначенный судом срок отсидел от звонка до звонка. Неправильные вещи, не надо вот так (говорить. – Прим. ред.), что восемь лет ему еще оставалось. Он свой срок полностью отсидел", – подчеркнул министр.

При этом Ержан Саденов заверил, что полицейские взяли освободившегося из колонии осужденного на пробационный контроль.

26 января сообщалось, что в Петропавловске вышел на свободу серийный убийца, который нападал на жертв с топором. В 7152.kz отметили, что мужчина провел в тюрьме 25 лет. Он убил более десяти человек, в том числе маленькую девочку. По информации СМИ, маньяк сначала бил жертв по голове обухом топора, а потом насиловал и грабил.

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