Нападал на жертв с топором: освобождение серийного убийцы прокомментировал глава МВД

Министр внутренних дел РК Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса 31 января прокомментировал выход на свободу серийного убийцы в Петропавловске, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты сообщили Ержану Саденову, что серийного убийцу в СКО якобы выпустили на свободу раньше срока. Однако глава МВД опроверг эту информацию.

"Этот человек назначенный судом срок отсидел от звонка до звонка. Неправильные вещи, не надо вот так (говорить. – Прим. ред.), что восемь лет ему еще оставалось. Он свой срок полностью отсидел", – подчеркнул министр.

При этом Ержан Саденов заверил, что полицейские взяли освободившегося из колонии осужденного на пробационный контроль.



26 января сообщалось, что в Петропавловске вышел на свободу серийный убийца, который нападал на жертв с топором. В 7152.kz отметили, что мужчина провел в тюрьме 25 лет. Он убил более десяти человек, в том числе маленькую девочку. По информации СМИ, маньяк сначала бил жертв по голове обухом топора, а потом насиловал и грабил.