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Пьяный водитель возил детей на школьном автобусе в СКО

Пьяный водитель возил детей на школьном автобусе в СКО Фото: Zakon.kz
Полицейские остановили школьный автобус для проверки в Акжарском районе Северо-Казахстанской области. Экспертиза показала, что водитель за рулем был пьян, сообщает Zakon.kz.

В рамках оперативного мероприятия "Автобус" полицейские Северо-Казахстанской области проверили водителя школьного автобуса. На момент остановки в автобусе находились двое учащихся 10 и 12 лет, а также сопровождающий педагог. От водителя исходил запах спиртного. Медосвидетельствование показало, что он находился в состоянии опьянения, пишет Петропавловск.news.

"По данному факту собран материал по статье 608 Кодекса РК об административных правонарушениях. Решением суда 45-летний водитель подвергнут аресту сроком на 15 суток и лишен права управления на 7 лет". Пресс-служба ДП СКО

Ранее стало известно, что житель поселка Октябрьский Костанайской области в пьяном виде сел за руль и, не справившись с управлением, врезался в бетонный столб. Пассажир, находившийся в машине в момент аварии, получил травмы, от которых скончался в больнице.

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