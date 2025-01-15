Водитель маршрутного автобуса в Костанае возил пассажиров в пьяном виде
Кроме того, в ходе проверки документов выяснилось, что у водителя не было обязательного страхового полиса. Транспортное средство Daimler Benz полиция поместила на специализированную стоянку, уточняет пресс-служба ДП региона.
"Суд признал мужчину виновным в правонарушении. Ему было назначено наказание в виде 15-ти суток ареста и лишение водительских прав сроком на семь лет", – заявили в ДП Костанайской области.
Отмечается, что в результате оперативно-профилактического мероприятия "Перевозчик" в Костанае был задержан еще один водитель маршрутного автобуса, который ездил с треснувшим лобовым стеклом. Так как это было его повторное нарушение за год, его автобус также был помещен на штрафную стоянку.
По словам полицейских, только за первый день ОПМ в регионе было выявлено 74 нарушения ПДД водителями такси и маршруток, включая восемь нелегальных перевозчиков и 10 водителей, которые назойливо предлагали горожанам услуги такси.
Ранее сообщалось, что в Семее пьяный водитель погрузчика спровоцировал серьезное ДТП. В результате аварии пострадали три человека.