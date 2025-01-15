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Происшествия

Водитель маршрутного автобуса в Костанае возил пассажиров в пьяном виде

автобус, пьяный водитель, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 18:51 Фото: пресс-служба ДП Костанайской области
Костанайские полицейские задержали нетрезвого водителя пассажирского автобуса. Как оказалось, 29-летний мужчина во время перерыва выпил пиво и, несмотря на это, сел за руль. Освидетельствование показало среднюю степень алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, в ходе проверки документов выяснилось, что у водителя не было обязательного страхового полиса. Транспортное средство Daimler Benz полиция поместила на специализированную стоянку, уточняет пресс-служба ДП региона.

"Суд признал мужчину виновным в правонарушении. Ему было назначено наказание в виде 15-ти суток ареста и лишение водительских прав сроком на семь лет", – заявили в ДП Костанайской области.

Отмечается, что в результате оперативно-профилактического мероприятия "Перевозчик" в Костанае был задержан еще один водитель маршрутного автобуса, который ездил с треснувшим лобовым стеклом. Так как это было его повторное нарушение за год, его автобус также был помещен на штрафную стоянку. 

По словам полицейских, только за первый день ОПМ в регионе было выявлено 74 нарушения ПДД водителями такси и маршруток, включая восемь нелегальных перевозчиков и 10 водителей, которые назойливо предлагали горожанам услуги такси.

Ранее сообщалось, что в Семее пьяный водитель погрузчика спровоцировал серьезное ДТП. В результате аварии пострадали три человека.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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