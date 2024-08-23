Обидчика водителя скорой лишили свободы в Караганде

В Караганде 23 августа 2024 года огласили приговор мужчине, напавшему на водителя машины скорой помощи, сообщает Zakon.kz.

Нурболата Дакебаева лишили свободы на 2 года.

"Суд посчитал, что исправление подсудимого невозможно без изоляции от общества. Поэтому суд посчитал необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, предусмотренного санкцией инкриминируемой статьи, сроком 2 года", – зачитал приговор судья Бахтияр Аканов.

Оснований для назначения условного срока суд не нашел. При этом отбывать наказание осужденный будет в учреждении минимальной безопасности, то есть в колонии-поселении.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего Торегали Бериккалиулы о взыскании компенсации морального вреда: 2 млн тенге. Отметим, что потерпевшая сторона подала иск о выплате 5 млн тенге в части компенсации морального вреда. Также потерпевший подал иски о возмещении расходов на лечение: 12 160 тенге и 700 тыс. тенге за услуги адвоката. Оба иска суд удовлетворил в полном объеме.





26 января 2024 года во дворе одного из домов Караганды мужчина избил водителя "скорой помощи". Прохожему, жителю дома, не понравилось, что водитель остановил "неотложку" недалеко от подъезда. Он сделал замечание водителю. Завязалась ссора, затем драка, в результате которой у пострадавшего водителя диагностировали сотрясение головного мозга, множественные переломы костей носа, ушибы и гематомы.