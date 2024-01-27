В Караганде ищут мужчину, избившего водителя скорой помощи

В Караганде неизвестный мужчина нанес несколько ударов водителю скорой помощи после недолгих споров на высоких тонах, сообщает Zakon.kz.

Судя по всему, причиной словесной перекалки перед избиением послужило недовольство мужчины тем, что машина скорой помощи припаркована в неположенном месте.





В полиции Карагандинской области сообщили, что мужчину уже опознали. В настоящее время его пытаются задержать.

"Полицией установлен карагандинец, нанесший телесные повреждения водителю "скорой помощи". Принимаются необходимые меры к его задержанию. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью из хулиганских побуждений". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Массовое ДТП произошло на трассе в Карагандинской области, столкнулись рейсовый автобус и 16 легковых автомобилей.

