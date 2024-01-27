Мужчина погиб в аварии с участием маршрутного автобуса в Алматы

В 9:00 в Алатауском районе города Алматы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, водитель автомашины марки Chevrolet 2003 года рождения следовал по улице Емцова в северном направлении. Севернее проспекта Рыскулова, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом.



"В результате ДТП водитель Chevrolet скончался на месте аварии. Медицинская помощь потребовалась 4 пассажирам автобуса. Факт зарегистрирован в едином реестре расследований по ч. 3 ст. 345 УК РК". Пресс-служба ДП города Алматы

Назначены соответствующие экспертизы.





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