Мужчина погиб в аварии с участием маршрутного автобуса в Алматы
Фото: pixabay
В 9:00 в Алатауском районе города Алматы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в полиции, водитель автомашины марки Chevrolet 2003 года рождения следовал по улице Емцова в северном направлении. Севернее проспекта Рыскулова, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом.
"В результате ДТП водитель Chevrolet скончался на месте аварии. Медицинская помощь потребовалась 4 пассажирам автобуса. Факт зарегистрирован в едином реестре расследований по ч. 3 ст. 345 УК РК". Пресс-служба ДП города Алматы
Назначены соответствующие экспертизы.
Ранее сообщалось, что страшное ДТП в Жетысуской области унесло жизни трех человек.
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