Страшное ДТП в Жетысуской области унесло жизни трех человек
Фото: ДП Жетысуской области
Смертельное ДТП произошло на 568 км автодороги Алматы-Оскемен в Алакольском районе. В дорожной аварии погибли три человека, сообщает Zakon.kz.
Предварительно установлено, что водитель Toyota Carina E, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Mercedes Benz.
Фото: ДП Жетысуской области
"В результате ДТП оба водителя и пассажир Toyota Carina E от полученных травм скончались на месте". ДП Жетысуской области
В полиции сообщили, что по факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.
Фото: ДП Жетысуской области
"Уважаемые водители, призываем вас неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Не игнорируйте требования дорожной безопасности и, в первую очередь, не превышайте скоростной режим. Не забывайте о том, что безответственность и невнимательность при управлении автотранспортом, как правило, приводит к трагическим последствиям, зачастую к смерти и увечьям людей", - обратилась полиция региона к автолюбителям.
20 января около 17:00 произошло серьезное ДТП недалеко от поселка Самал. В результате погибли ребенок и двое взрослых.
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