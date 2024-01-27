Страшное ДТП в Жетысуской области унесло жизни трех человек

Смертельное ДТП произошло на 568 км автодороги Алматы-Оскемен в Алакольском районе. В дорожной аварии погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

Предварительно установлено, что водитель Toyota Carina E, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Mercedes Benz.

Фото: ДП Жетысуской области

"В результате ДТП оба водителя и пассажир Toyota Carina E от полученных травм скончались на месте". ДП Жетысуской области

В полиции сообщили, что по факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.

Фото: ДП Жетысуской области

"Уважаемые водители, призываем вас неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Не игнорируйте требования дорожной безопасности и, в первую очередь, не превышайте скоростной режим. Не забывайте о том, что безответственность и невнимательность при управлении автотранспортом, как правило, приводит к трагическим последствиям, зачастую к смерти и увечьям людей", - обратилась полиция региона к автолюбителям.

20 января около 17:00 произошло серьезное ДТП недалеко от поселка Самал. В результате погибли ребенок и двое взрослых.

