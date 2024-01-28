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Двух лихачей наказали за дрифт в центре Сатпаева

лихачей наказали в Сатпаеве Фото: Zakon.kz
В ходе мониторинга социальной сети полицейские выявили видеозапись, на которой около 4:00 на центральной улице города Сатпаев водители автомобилей BMW и Mercedes устроили "дрифт", грубо нарушили правила дорожного движения и создав аварийную ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники полиции установили нарушителей – двух жителей Сатпаева в возрасте 20 и 25 лет.

"В отношении лихачей составлены административные протоколы за грубые нарушения правил дорожного движения и создание на дороге аварийной ситуации. Собранный материал направлен на рассмотрение в суд". Пресс-служба ДП Улытауской области

Как уточняется, автомобили нарушителей водворены на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как водитель автомобиля, несмотря на гололед, на большой скорости следовал по оживленному проспекту и, не сбавляя газ, завернул в проулок. Полицейские его нашли и оштрафовали на 55 тысяч 380 тенге.

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Елена Беляева
Улытауская область Сатпаев
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