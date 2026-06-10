Любителя ночного дрифта наказали в Алматы

В Алматы полицейские во время рейда зафиксировали грубое нарушение ПДД на парковке одного из торговых домов: водитель автомобиля устроил дрифт, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили стражи порядка, нарушителя оперативно установили и задержали. В отношении него составили административный протокол, а материалы направили в суд.

По итогам разбирательства водителя признали виновным и арестовали.

Начальник Управления административной полиции Алматы Абдинур Тасыбаев рассказал, что подобные действия не имеют ничего общего с развлечением или демонстрацией навыков вождения и представляют собой прямое нарушение общественного порядка, создающее угрозу безопасности граждан и покою жителей города.

В ведомстве добавили, что все подобные факты жестко пресекаются, а наказание для нарушителей неотвратимо.

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