#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
485.95
565.74
6.83
Происшествия

Любителя ночного дрифта наказали в Алматы

Алматы, дрифт, нарушение, полицейские , фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 19:27 Фото: polisia.kz
В Алматы полицейские во время рейда зафиксировали грубое нарушение ПДД на парковке одного из торговых домов: водитель автомобиля устроил дрифт, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили стражи порядка, нарушителя оперативно установили и задержали. В отношении него составили административный протокол, а материалы направили в суд.

По итогам разбирательства водителя признали виновным и арестовали.

Начальник Управления административной полиции Алматы Абдинур Тасыбаев рассказал, что подобные действия не имеют ничего общего с развлечением или демонстрацией навыков вождения и представляют собой прямое нарушение общественного порядка, создающее угрозу безопасности граждан и покою жителей города.

В ведомстве добавили, что все подобные факты жестко пресекаются, а наказание для нарушителей неотвратимо.

Ранее продолжение получила история с продавцом сахарной ваты, который мыл посуду для приготовления продукции в водоеме Сайран. Подробности – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Самолет, авиарейс, пьяный пассажир, Алматы
20:54, 10 июня 2026
Создавал дискомфорт: 63-летний алматинец устроил дебош в самолете из Петропавловска
Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль
01:48, 31 мая 2026
Опасные "покатушки" в Алматы: водителя Mercedes жестко наказали за ночной дрифт
Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль
13:40, 08 мая 2026
Опасные "покатушки" в Алматы: водителей жестко наказали за ночной дрифт
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
КФФ
03:25, 11 июня 2026
КФФ объявила о назначении судей на матчи 12-го тура КПЛ
Илия Топурия
02:55, 11 июня 2026
Топурия – о предстоящем поединке с Гейджи: Вырублю его за две минуты
Григорий Ломакин
02:26, 11 июня 2026
Григорий Ломакин вылетел в первом круге парного турнира в Китае
Диас Гусейнов
01:59, 11 июня 2026
Трое игроков "Номада" перешли в усть-каменогорское "Торпедо"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: