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Законодательство РК

Школьники изнасиловали восьмиклассницу в Астане

Школьники изнасиловали восьмиклассницу в Астане Фото: pixabay
29 января 2024 года в социальных сетях стала распространяться информация о том, что в Астане школьники изнасиловали ученицу восьмого класса, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили Zakon.kz в ДП Астаны, по данному факту полицейскими начато досудебное расследование по части 4 статьи 121 УК РК.

"Назначены необходимые экспертизы. Иная информация согласно статье 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит",  – рассказали в полиции.

По информации Уполномоченного по правам ребенка в РК Динары Закиевой, данный факт был зарегистрирован 17 января.

"Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Идут следственные действия. С мамой девочки я на связи. С девочкой работает психолог", – прокомментировала Закиева.

Ранее сообщалось, что 17 лет в тюрьме проведет житель Атырау после случая с попыткой изнасиловать ребенка с инвалидностью. 

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