Школьники изнасиловали восьмиклассницу в Астане
Фото: pixabay
29 января 2024 года в социальных сетях стала распространяться информация о том, что в Астане школьники изнасиловали ученицу восьмого класса, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили Zakon.kz в ДП Астаны, по данному факту полицейскими начато досудебное расследование по части 4 статьи 121 УК РК.
"Назначены необходимые экспертизы. Иная информация согласно статье 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит", – рассказали в полиции.
По информации Уполномоченного по правам ребенка в РК Динары Закиевой, данный факт был зарегистрирован 17 января.
"Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Идут следственные действия. С мамой девочки я на связи. С девочкой работает психолог", – прокомментировала Закиева.
Ранее сообщалось, что 17 лет в тюрьме проведет житель Атырау после случая с попыткой изнасиловать ребенка с инвалидностью.
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